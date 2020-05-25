Заболеваемости среди школьников и учителей фактически нет – Минздрав о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дистанционное обучение благотворно повлияло на уровень заболеваемости коронавирусом среди школьников и учителей. Об этом сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хороший пример – в школьных организациях, университетах, колледжах, с учетом того, что они ушли на дистанционное обучение, мы фактически мы не фиксируем заболеваемость среди школьников, студентов, учителей», - сказал Тимур Султангазиев во время онлайн-брифинга.

По его словам, в основном заболевают в тех организациях, которые продолжают дальше недистанционную работу.

«И, скорей всего, они там нарушают правила санитарно-гигиенические требования и алгоритмы постановления главного санитарного врача. В этой связи активно начали с прошлой недели проводить рейдовые проверки на местах. Оперативные штабы выходят в составе представителя комитета контроля и департаментов полиции, чтобы проверить соблюдение карантинных режимов в кафе, ресторанах, столовых», - отметил спикер.

«За прошлую неделю было более 10 тысяч таких объектов проверено по Казахстану, около 1000 разных нарушений было выявлено. Значительное количество предприятий приостановили свою деятельность. Были организации, к которым применили административные меры. Данная работа будет дальше продолжаться», - подчеркнул представитель Минздрава.