Заболеваемости среди школьников и учителей фактически нет – Минздрав о коронавирусе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дистанционное обучение благотворно повлияло на уровень заболеваемости коронавирусом среди школьников и учителей. Об этом сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хороший пример – в школьных организациях, университетах, колледжах, с учетом того, что они ушли на дистанционное обучение, мы фактически мы не фиксируем заболеваемость среди школьников, студентов, учителей», - сказал Тимур Султангазиев во время онлайн-брифинга.
По его словам, в основном заболевают в тех организациях, которые продолжают дальше недистанционную работу.
«И, скорей всего, они там нарушают правила санитарно-гигиенические требования и алгоритмы постановления главного санитарного врача. В этой связи активно начали с прошлой недели проводить рейдовые проверки на местах. Оперативные штабы выходят в составе представителя комитета контроля и департаментов полиции, чтобы проверить соблюдение карантинных режимов в кафе, ресторанах, столовых», - отметил спикер.
«За прошлую неделю было более 10 тысяч таких объектов проверено по Казахстану, около 1000 разных нарушений было выявлено. Значительное количество предприятий приостановили свою деятельность. Были организации, к которым применили административные меры. Данная работа будет дальше продолжаться», - подчеркнул представитель Минздрава.
- Карантин: в каких случаях казахстанцы могут выехать из страны
- Новым способом проверяют документы в пограничных пунктах контроля
- Четыре условия для снятия карантина в Алматы назвали в акимате
- Плюс 106: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4506
- Парковки у рынков заработают 1 июня в Алматы
- В восьми регионах РК прирост заболеваемости коронавирусом свыше 7% – Минздрав РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана