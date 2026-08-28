Заболеваемость жителей туберкулезом и бруцеллезом выросла в ЗКО

В Западно-Казахстанской области за семь месяцев текущего года зарегистрировано 153 пациента с активной формой туберкулеза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева, это выше показателя прошлого года за аналогичный период — 145. По ее словам, заболеваемость выявлена во всех районах области.

Специалист считает, что для профилактики туберкулеза нужно новорожденных в роддомах в первые четыре дня жизни, в обязательном порядке, прививать вакциной БЦЖ. Также важно один раз в год проходить флюорографическое исследование, вести здоровый образ жизни.

Стало известно также, что в регионе 17 человек заразились бруцеллезом, в прошлом году за этот же период было 13 случаев. Из числа заразившихся девять зарегистрированы в Акжайыкском районе, четверо в Байтерекском, по двое в городе Уральске и Теректинском районе.

— Для профилактики бруцеллеза следует не покупать животноводческую продукцию и сырье в неразрешенных местах. При покупке скота будет нелишним потребовать ветеринарную справку. Также не следует забывать о своевременном проведении лабораторных исследований на бруцеллез домашних животных, при положительном результате следует срочно избавиться от больного скота и дезинфицировать место его содержания, — сказала Гульдана Кереева.

Ранее сообщалось, что в ЗКО за семь месяцев зарегистрировано 298 случаев заболевания корью.