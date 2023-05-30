Заболеваемость ВИЧ увеличилась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 10 лет в Казахстане заболеваемость инфекцией вируса иммунодефицита человека увеличилась в два раза. Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В динамике за последние 10 лет в Казахстане заболеваемость инфекцией вируса иммунодефицита человека увеличилась в 2 раза (с 11,5 в 2013 году до 20,3 в 2022 году), показатель смертности от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) снизился в 1,7 раза (с 1,5 в 2018 году до 0,9 в 2022 году)», - сказала Ажар Гиният.

Было отмечено, что в 2021 году Казахстан принял обязательства по искоренению СПИДа к 2030 году и достижению целей Глобальной стратегии, это:

- 95% всех людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, должны знать о своем статусе;

-95% инфицированных вирусом иммунодефицита человека должны получать лечение;

- у 95% больных лечение должно быть эффективным.

По данным ведомства, на конец 2022 года в стране проживало более 30 558 людей с ВИЧ. В 2022 году зарегистрировано около 3 877 новых случаев (показатель на 100 тысяч населения составил 20,3), при этом мужчин выявляется в 2 раза больше, чем женщин (67,2% против 32,8%). 82% приходится на трудоспособное население в возрасте 18-49 лет. Преобладает половой путь передачи и составляет 75%, затем инъекционный путь передачи - 20%.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил увеличить количество соцгрантов для борьбы с ВИЧ.