19 Мая 2022 16:26

Заболеваемость ветрянкой возросла в 2,3 раза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 712 случаев ветряной оспы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости в 2,3 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, почти 90 % заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

«Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источником заражения является больной человек или носитель, который передает вирус в 100 % случаев. Инкубационный период длится от 10 до 21 дня. Заболевание проявляет себя лихорадочным состоянием, резким повышением температуры тела до 39-40 градусов, головной болью. Самый яркий признак ветряной оспы – сыпь и зуд», - проинформировали в пресс-службе.

При первых признаках ветрянки нужно изолироваться и находиться на карантине до тех пор, пока не образуются струпья. Обычно это происходит через пять дней после появления пятен.

Нельзя раздирать, царапать кожу. Надо дать ей зажить, чтобы не было рубцов и шрамов. Детям следует коротко постричь ногти, малышам надеть на руки антицарапки. Душ лучше принимать теплый, а затем промакивать кожу насухо, не тереть ее. Выбирать свободную одежду, пока все не заживет.

«У детей ветрянка протекает в более простой форме, нежели у взрослых, которые могут страдать в дальнейшем от осложнений. У перенесших ветряную оспу вырабатывается пожизненный иммунитет к этой инфекции. Однако бывают и повторные инфицирования при слабом иммунитете», - добавили в пресс-службе.