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    13:36, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Заболеваемость туберкулезом за последние пять лет в Алматы снизилась

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за 5 лет показатель заболеваемости по туберкулезу снижен на 42,8%. Об этом в ходе брифинга сообщила директор КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» города Алматы Жанар Сапиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 5 лет показатель заболеваемости снижен на 42,8%, смертность от туберкулеза на 68,7%, распространенность - на 48,7%, заболеваемость среди детей - на 42,4%. Расширено амбулаторное лечение туберкулеза без бактериовыделения. За 2020 год охват изначально амбулаторным лечением новых случаев без бактериовыделения в условиях ПМСП составил 73,2%», -рассказала спикер.

    Кроме того, успешно проводятся пациенториентированные подходы к лечению больных туберкулезом. Это видеонаблюдаемое лечение (ВНЛ)- 338 больных туберкулезом завершили лечение, организованы 7 мобильных групп с выделением отдельного автотранспорта, получили лечение в 2020 году 1117 человек.

    На сегодня социальная помощь оказана 922 пациентам на сумму 161 млн тг.

    «В период пандемии по КВИ на базе Центра фтизиопульмонологии с 13 февраля 2020 года было развернуто 300 провизорных коек. С 12.04.2020 года - 250 инфекционных коек, было пролечено 1333 пациентов с КВИ и 848 пациентов в провизорном отделении. В 2020 году КВИ+ТБ было зарегистрировано 5 случаев, в 2021 году уже 3 случая», - отметила Жанар Сапиева.

    С 23 февраля койки центра фтизиопульмонологии вновь была перепрофилирована в инфекционное отделение на 200 коек. Поступило 566 пациентов, выбыли из стационара 445.


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