Заболеваемость туберкулезом среди осужденных снизилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как осуществляется медицинская помощь осужденным в Казахстане, рассказала начальник Управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению лиц, находящихся в учреждениях УИС. В системе УИС имеется 65 медицинских частей, 15 медпунктов, а также две соматические, три противотуберкулезные и одна психиатрическая больница», - сказала на брифинге Бибигуль Мунайтпасова.

Было отмечено, что осужденные ежегодно проходит профилактический осмотр. В текущем году около 5 тыс. больных получили консультативно-диагностическую помощь, проведено 156 хирургических операций.

«Стоит отметить, что пенитенциарная медицина наработала положительную практику лечения туберкулеза, эффективность которой выше, чем в гражданском здравоохранении», - добавила Бибигуль Мунайтпасова.

По ее словам, за последние три года количество больных туберкулезом снижено на 51% (2021 год – 314, 2020 год – 328, 2019 год – 418, 2018 год - 643).

«Необходимо отметить, что работа в данном направлении продолжается и будет дальше реализоваться», - заключила Бибигуль Мунайтпасова.



