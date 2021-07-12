РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:38, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Заболеваемость туберкулезом среди осужденных снизилась в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как осуществляется медицинская помощь осужденным в Казахстане, рассказала начальник Управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению лиц, находящихся в учреждениях УИС. В системе УИС имеется 65 медицинских частей, 15 медпунктов, а также две соматические, три противотуберкулезные и одна психиатрическая больница», - сказала на брифинге Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что осужденные ежегодно проходит профилактический осмотр. В текущем году около 5 тыс. больных получили консультативно-диагностическую помощь, проведено 156 хирургических операций.

    «Стоит отметить, что пенитенциарная медицина наработала положительную практику лечения туберкулеза, эффективность которой выше, чем в гражданском здравоохранении», - добавила Бибигуль Мунайтпасова.

    По ее словам, за последние три года количество больных туберкулезом снижено на 51% (2021 год – 314, 2020 год – 328, 2019 год – 418, 2018 год - 643).

    «Необходимо отметить, что работа в данном направлении продолжается и будет дальше реализоваться», - заключила Бибигуль Мунайтпасова.



    Теги:
    Здравоохранение Пенитенциарная система Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!