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Заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась в Северо-Казахстанской области

26 Февраля 2020 10:32
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Заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается заболеваемость туберкулезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления здравоохранения, в прошлом году зарегистрировали 348 новых случаев заболевания. В 2018-м году туберкулез выявили у 353 человек. При этом врачи отмечают стабилизацию показателя заболеваемости туберкулезом среди детей - уменьшилась в 1,9 раз. В 2019 году зарегистрировано 12 случаев заболевания детей от 0 до 18 лет, в 2018 году заболели 23 ребенка.

Флюорографическое обследование в прошлом году прошли более 350 тысяч человек. В облздраве говорят, что план по осмотрам даже перевыполнили. Всего методом флюорографии выявили 219 случаев туберкулеза.

«С 2018 года применяются новые схемы лечения. В лабораторию областного центра фтизиопульмонологии приобрели новый аппарат BACTEC MGIT. Есть высокоточный диагностический аппарат для молекулярно-генетического исследования Gene-Xpert», - добавили в пресс-службе.

С 24 февраля в Казахстане проводится месячник по профилактике туберкулеза.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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