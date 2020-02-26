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Заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается заболеваемость туберкулезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения, в прошлом году зарегистрировали 348 новых случаев заболевания. В 2018-м году туберкулез выявили у 353 человек. При этом врачи отмечают стабилизацию показателя заболеваемости туберкулезом среди детей - уменьшилась в 1,9 раз. В 2019 году зарегистрировано 12 случаев заболевания детей от 0 до 18 лет, в 2018 году заболели 23 ребенка.
Флюорографическое обследование в прошлом году прошли более 350 тысяч человек. В облздраве говорят, что план по осмотрам даже перевыполнили. Всего методом флюорографии выявили 219 случаев туберкулеза.
«С 2018 года применяются новые схемы лечения. В лабораторию областного центра фтизиопульмонологии приобрели новый аппарат BACTEC MGIT. Есть высокоточный диагностический аппарат для молекулярно-генетического исследования Gene-Xpert», - добавили в пресс-службе.
С 24 февраля в Казахстане проводится месячник по профилактике туберкулеза.
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