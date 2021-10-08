Заболеваемость туберкулезом снизилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошла адвокационная встреча-совещание, посвященная деятельности неправительственных организаций в профилактике туберкулеза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора по лечебной работу областного центра фтизиопульмонологии Раиса Кусаинова рассказала, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в регионе стабилизируется и показатель заболеваемости снижается. За последние 10 лет - в 2,6 раза. В прошлом году в области зарегистрировали 219 новых случаев заболевания против 625 в 2010 году.

«Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется и в этом году. Показатель заболеваемости снизился на 30,7 %. Тем не менее, в районе Шал акына рост более чем в два раза, в Жамбылском - 1,1 раза. Туберкулез выявлен в этом году у восьми детей. Смертность от туберкулеза с 2010 года снизилась в пять раз. За девять месяцев этого года зарегистрировано 11 летальных случаев против 17 в прошлом году. Детская смертность от туберкулеза не регистрируется последние 10 лет», - сообщила Р. Кусаинова.

Она добавила, что резкое снижение заболеваемости настораживает фтизиатров. Поскольку такая ситуация может свидетельствовать о невыявленных пациентах.

«В туберкулезе важно вовремя его выявить, чтобы не допустить деструктивных форм. Чтобы своевременно его выявить, в области есть все условия. Есть вся необходимая техника. Работают 44 флюорографа (и 15 передвижных), бактериоскопические лаборатории. В области внедрены новые инновационные лабораторные технологии BACTEС MGIT-960, Hain-test. С 2014 года работает высокоспецифичный быстрый молекулярно-генетический метод Gene- Xpert, который позволяет проводить быструю диагностику туберкулеза. В 2019 году в районе имени Г. Мусрепова, в Жамбылском, Тайыншинском и Есильском районах установлены аппараты Gene- Xpert», - проинформировала Р. Кусаинова.

Ежегодно проводятся профилактические осмотры. План этого года выполнен на 80%. За девять месяцев осмотрели более 32 тысяч детей. Вакцину от туберкулеза получили 96% младенцев.

«Одним из основных факторов, влияющих на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе, является социальная поддержка больных туберкулезом. В 2021 году в 11 районах помощь оказывается на ежемесячной основе, в среднем по 17 502 тенге. Не решен вопрос по выплате ежемесячной социальной помощи в Акжарском и Тайыншинском районах и городе Петропавловске. Здесь помощь оказывают единовременно при постановке пациента на учет», - сказала Р. Кусаинова.

По словам Р. Кусаиновой, в регионе только одна неправительственная организация работает по профилактике туберкулеза среди уязвимых групп населения, информированию, оказанию помощи.

«Сегодняшняя встреча называется адвокационной по той причине, что все мы, медики, являемся адвокатами для своих пациентов, образно говоря. Мы должны донести до местной исполнительной власти, гражданского общества то, что наши пациенты нуждаются в социальной поддержке со всех сторон, не только государства. Если помощь оказывается, то больные будут долечиваться до конца и резервуар туберкулезной инфекции уменьшится в популяции. Эпидемиологическая ситуация улучшится. Не только медики должны заниматься этой проблемой, но и все общество», - подчеркнула Р. Кусаинова.