Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Заболеваемость туберкулезом растет в Талдыкоргане

    29 Марта 2023, 16:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане за первый квартал текущего года 15 человек заболели туберкулезом, из них двое - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана Сакен Мельдебаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что после этих случаев, санврачи города обследовали все зарегистрированные дома и очаги, организовали противоэпидемические мероприятия по профилактике туберкулеза, проводили флюорографические и лабораторные обследования находящихся в контакте.

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области, заболеваемость туберкулезом в Талдыкоргане растет с каждым годом. К примеру, в 2021 году по городу зарегистрировано 46 случаев, а в 2022 году эта цифра уже составила 74.

    Сакен Мельдебаев отметил, что в городе проводится большая работа по профилактике заболевания: месячник по борьбе с туберкулезом, различные акции, лекции среди населения, семинары в учебных заведениях, заседания медицинских советов с медорганизациями.

    По его словам, профилактика туберкулеза начинается в роддоме. Младенцам на 1-3 день после рождения делается вакцинация БЦЖ, а ревакцинацию проводят в 6 лет.

    Заместитель директора центра фтизиопульмонологии Жетысуской области Ертай Кобелдесов добавил, что один раз в год людям необходимо проходить обследование на туберкулез у терапевта или фтизиатра, также они должны вести здоровый образ жизни.

    «Данные меры позволят укреплять организм естественным путем и не допускать сбоев в его иммунной системе. Правильный распорядок дня, нормированный режим труда, сбалансированность умственных и физических нагрузок в сочетании с отдыхом, регулярное, своевременное, здоровое питание с присутствием необходимого количества жиров, углеводов, белков - основной задел для повышения уровня реактивности нашего иммунитета», - сказал врач.

    «Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может протекать без влияния на самочувствие больного. Для того, чтобы излечиться от туберкулеза необходимо полностью пройти весь курс лечения под наблюдением врача. Лечение должно продолжаться шесть и более месяцев. Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении. Своевременно выполнять все предписания врача», - заметил Ертай Кобелдесов.

    Ранее сообщалось о росте заболеваемости туберкулезом в СКО.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Регионы Жетысуская область Талдыкорган Здоровье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лечение от ковида продолжают получать 1911 казахстанцев
    50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
    Новые подходы в лечении диабета приняты в Казахстане
    83 казахстанца заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров