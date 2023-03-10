Заболеваемость туберкулезом растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года заболеваемость туберкулезом возросла на 15,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в минувшем году зарегистрировали 210 новых случаев. В том числе 10 – среди детей в возрасте до 18 лет. Фтизиатры отмечают, что рост показателя заболеваемости свидетельствует о положительной работе по выявлению туберкулеза.

«В регионе достаточно рентгено-флюорографической техники. Имеются 42 действующих флюорографических аппарата, из них 14 передвижных. В прошлом году осмотр прошли более 324 тысяч человек, у 181 обнаружили туберкулез. С помощью передвижных установок обследовали свыше 62,6 тысячи человек, выявили 452 положительных лиц, дообследовали 422 человека, выявили с активным туберкулезом 32 жителей региона», - проинформировали в пресс-службе.

С 24 февраля проводится месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24-го марта.

В консультативно-диагностическом отделении областного центра фтизиопульмонологии 11 и 18 марта пройдут дни открытых дверей. Каждый желающий сможет пройти флюорографическое исследование и при наличии жалоб получить консультативную помощь врача-фтизиатра, сдать анализы.

24 марта красным цветом окрасится здание историко-краеведческого музея в Петропавловске. В этот день на протяжении семи лет проводится международная кампания «Освети мир от туберкулеза», инициированная ВОЗ. Достопримечательности городов освещаются красным цветом, чтобы продемонстрировать свою приверженность к борьбе с туберкулезом.