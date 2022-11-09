Заболеваемость скарлатиной в 11 раз возросла в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года выявили 421 случай скарлатины. За такой же период прошлого года заболевших было всего 36, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела Петропавловского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Серик Аусатов в прямом эфире на странице департамента сообщил, что ситуация по заболеваемости скарлатиной нестабильная.

«Среди заболевших 98% детей в возрасте до 14 лет. Из них 64% относятся к возрастной категории от трех до шести лет, 12% - до двух лет. Наибольшее число заболевших посещали детские сады – 57%, школы – 25%, неорганизованные дети – 16%», - сказал С. Аусатов.

Скарлатина - острое антропонозное заболевание, проявляющееся интоксикацией, поражением ротоглотки и мелкоточечной сыпью. Возбудителем является стрептококк группы А. Источник заражения – больной человек или здоровый носитель. В первые дни такой человек наиболее опасен. Передается скарлатина воздушно-капельным путем при длительном или тесном общении. Возможны пищевой и контактный пути инфицирования.

«Восприимчивость к скарлатине высокая, возможны повторные случаи заболевания. Инкубационный период составляет 1-10 дней. Для скарлатины характерно острое начало заболевания, повышение температуры тела, головная боль, боль в горле, слабость, высыпания. На 4-5 день болезни язык приобретает малиновый оттенок. Сыпь - важный диагностический признак заболевания скарлатиной. Сначала она появляется на коже лица, шеи, туловища, затем быстро распространяется на нижние конечности. К частым осложнениям скарлатины относится гнойный некротический лимфоденит, гнойный отит», - проинформировал С. Аусатов.

Санврач добавил, что за контактными наблюдают семь дней. Изоляция не проводится. В дошкольных учреждениях устанавливается карантин на семь дней.