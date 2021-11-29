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Заболеваемость ОРВИ возросла в СКО

29 Ноября 2021 14:15
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Заболеваемость ОРВИ возросла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы управления санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемиологического сезона – первого октября по 29-е ноября – в регионе зарегистрировали 10 758 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

За минувшею неделю с симптомами ОРВИ за медицинской помощью обратились более 1,5 тысячи человек, что на 5% больше, по сравнению с предыдущей неделей. Из них 685 человек – дети в возрасте до 14 лет, 379 человек – от 15 до 29 лет, 330 – от 30-64 лет, старше 65 – 113 человек.

«Рост ОРВИ, по сравнению с прошлым годом, в 1,4 раза. В других регионах республики выявлено более 90 случаев гриппа. Поэтому нужно не забывать правильно носить маску, продолжать соблюдать простые правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов», - сказал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

В регионе прививку против гриппа получили 90 тысяч человек, или 16% населения области.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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