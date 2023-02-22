Заболеваемость ОРВИ растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали 1 657 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост по сравнению с предыдущей неделей – на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ характеризуется сезонным подъемом заболеваемости.

Продолжают выявлять в регионе заболевших гриппом. Лабораторно подтверждены 277 случаев. Из них 250 – грипп типа В и 27 - типа А, в том числе 23 – так называемый «свиной» и 4 – «гонконгский». Среди заболевших гриппом 53 беременных женщины и 86 детей в возрасте до 14 лет.

«С целью недопущения заражения необходимо правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены. Следует повышать иммунитет всеми доступными способами. В случае заболевания необходимо оставаться дома, вызвать врача», - добавили в пресс-службе.