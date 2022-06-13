13 Июня 2022 22:34

Заболеваемость онкологией снизилась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На 11,9% снизился показатель заболеваемости онкологией в Атырауской области. Об этом сообщила директор регионального онкологического диспансера Эльмира Сапарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистическим данным, на конец прошлого года в регионе было зарегистрировано 1 063 больных онкологическими заболеваниями. Высокие показатели демонстрируют Макатский, Кызылкогинский, Индерский районы. Чаще всего регистрируется рак легких, на втором месте – рак молочной железы, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак желудка. Результаты скрининговых обследований женщин на выявление рака шейки матки и молочной железы в области составили 92% и 94%. В результате выявлено 26 случаев рака молочной железы, 16 случаев рака шейки матки и пять случаев рака толстой кишки на ранней стадии», – сообщила Эльмира Сапарова.

По итогам года снижение показателя смертности от онкологических х заболеваний по сравнению с предыдущим годом составило 74%.

«Чтобы сохранить этот показатель и предотвратить смертность, жителям необходимо своевременно обращаться в поликлиники. В области с начала года выявлен 241 больной. Это на 29 меньше, чем в прошлом году, а динамика показателя заболеваемости снизилась на 11,9%»,- сообщила Эльмира Сапарова.

Онкологический диспансер в Атырау был открыт в 1973 году. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию новое здание онкологического диспансера и радиологии.