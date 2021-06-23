Заболеваемость не снизится, если люди не получат прививки от опасной инфекции - Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал об эпидситуации в южной столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая 23 июня на брифинге региональной службы коммуникаций, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля добавил, что наибольшая вероятность заразиться коронавирусом сохраняется в местах с большим количеством людей.

Жандарбек Бекшин назвал пять основных мест заражения населения. На первом месте объекты торговли. По сведениям главного санврача Алматы, 28% заражений жителей города произошли в супер-, гипермаркетах, 5% - в ТРЦ и торговых домах, 3% - во внутриквартальных непродуктовых магазинах.

Жандарбек Бекшин добавил, что если в крупных ТРЦ охрана не разрешает входить на территорию без масок, то в небольших магазинах владельцы и продавцы относятся к этому с меньшей ответственностью, что приводит к рискам.

Вероятность заразиться коронавирусом в общественном транспорте составляет 17%, на рынках - 12%, в общепитах - 7%, в парках и на пешеходных улицах, где наблюдается массовое скопление людей, - 4%.

При этом Жандарбек Бекшин завил, что случаи заражения на объектах участников Ashyq не регистрировались.

По данным санитарных врачей и эпидемиологов Алматы, в зоне риска жители в возрасте от 20 до 38 лет, в этой возрастной группе зарегистрировано 38% заражений, что свидетельствует о низкой активности добровольной вакцинации среди них.

25% алматинцев в возрасте от 40 до 60 лет также подвержены заражению, а лица старше 70 лет составляют 20% заболевших.

По мнению Жандарбека Бекшина, для того чтобы Алматы перешел в «зеленую» зону, населению необходимо строго соблюдать противоэпидемические меры.

«Необходимо правильно носить маски, особенно в общественных местах, включая общественный транспорт, соблюдать социальную дистанцию. Активно вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет. Не посещать и не организовывать массовые мероприятия, в том числе тои и другие семейные торжества. И, главное, не выезжать в регионы с «красной» зоной эпидситуации», - рекомендует главный санитарный врач Алматы.

Жандарбек Бекшин добавил, что заболеваемость не снизится, если люди не получат прививки, защищающие их от опасной инфекции.

Также Жандарбек Бекшин рассказал об «индийском» штамме коронавируса в Алматы.

Ранее заместитель Бекшина Садвакас Байгабулов рассказал, что в Алматы выявили вероятность циркуляции индийского штамма коронавируса.

Также Акимат Алматы принимает меры по усилению контроля в международном аэропорту и на вокзалах города.