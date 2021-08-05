Заболеваемость КВИ выросла в 1,2 раза за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Акмолинской области. На сегодняшний день на стационарном лечении в регионе находится 1 571 больной коронавирусом, 2 573 пациента получают лечение амбулаторно. Об этом на прошедшем брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Акмолинской области оказывают 24 медицинские организации, в которых функционирует 2 425 инфекционных коек и 190 реанимационных коек.

«На сегодня заняты 1 571 инфекционная койка (65%) и 118 реанимационных (62%). В реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Для диспансерных групп больных создано 150 мобильных бригад», - отметил Н. Сыздыков.

По состоянию на 5 августа текущего года, в Акмолинской области всего зарегистрировано 30 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Отмечается рост летальности. С начала пандемии в регионе зарегистрирована 151 смерть от КВИ, показатель летальности – 0,6.

«На сегодня на стационарном лечении находится 1 571 больной, 2 573 - на амбулаторном. То есть лечение получают уже более четырех тысяч больных. За последнюю неделю - с 29 июля по 4 августа 2021 года зарегистрировано 1 824 случая COVID-19, за предыдущую - 1 411 случаев, то есть отмечается рост в 1,2 раза», - добавил спикер.

Главный врач области пояснил, что сейчас болезнь КВИ переносится пациентами тяжелее. Возраст заболевших омолодился. Порядка 40% находящихся в инфекционных стационарах и получающих амбулаторно лечение – это люди моложе 40 лет. Есть и заболевшие дети. На сегодня 16 из них находятся в инфекционных стационарах области, один ребенок в тяжелом состоянии продолжает находиться на ИВЛ. Много заболевших среди беременных.

«Сейчас в стационары у нас порой попадают целыми семьями! Начиная от бабушек и дедушек и заканчивая детьми. Отсюда и большая заполняемость… На систему здравоохранения вообще сейчас идет колоссальная нагрузка, при этом стоит отметить, что мы среди немногих регионов, кто не останавливает плановую экстренную медицинскую помощь. Однако в случае еще большего количества поступлений в стационары, некоторые из них будут закрываться для оказания помощи больным КВИ. Ведь система здравоохранения нашей области, как и всей республики, не резиновая. Она не может бесконечно заполняться пациентами. Если население не прекратит несерьезно относиться к мерам профилактики, то количество заражений, несмотря на все принимаемые меры, будет увеличиваться, и может случится так, что вся плановая экстренная помощь будет прекращена», - пояснил главный врач.

Выходом из сложившейся ситуации спикер видит соблюдение карантинных мер жителями региона и вакцинацию.

В целом в область с февраля текущего года поступило всего 495669 доз вакцин (Спутник V – 399670, Qaz Vak – 10999, Hayat Vax–61000, Сorona Vak- 24000). «Всего в регионе подлежит вакцинации 411 тысяч человек. С февраля текущего года первым компонентом привито 222300 человек (54,1% от подлежащего населения), вторым – 160413 человек», - пояснил Н. Сыздыков.

В медорганизациях области на сегодняшний день остался первый компонент вакцин, а это 75906 доз: Спутник V – 73775 доз, Qaz Vak- 2068 доз, Сorona Vak – 63 доз, а также второй компонент в количестве 37597 доз вакцин Спутник V (31112), Hayat Vax (1824), Qaz Vak (2828) и Сorona Vak (1833).

Всего в области действует 140 прививочных пунктов и 120 мобильных бригад. На вакцинацию задействованы также 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Корголжынском и Целиноградском районах.