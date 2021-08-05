+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заболеваемость КВИ выросла в 1,2 раза за неделю в Акмолинской области

5 Августа 2021 18:02
Поделиться:
Заболеваемость КВИ выросла в 1,2 раза за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Акмолинской области. На сегодняшний день на стационарном лечении в регионе находится 1 571 больной коронавирусом, 2 573 пациента получают лечение амбулаторно. Об этом на прошедшем брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане Научные проекты музеев обсудили в Акмолинской области 1,5 миллиона тенге среди вакцинированной молодежи разыграют в Нур-Султане

Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Акмолинской области оказывают 24 медицинские организации, в которых функционирует 2 425 инфекционных коек и 190 реанимационных коек.

«На сегодня заняты 1 571 инфекционная койка (65%) и 118 реанимационных (62%). В реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Для диспансерных групп больных создано 150 мобильных бригад», - отметил Н. Сыздыков.

По состоянию на 5 августа текущего года, в Акмолинской области всего зарегистрировано 30 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Отмечается рост летальности. С начала пандемии в регионе зарегистрирована 151 смерть от КВИ, показатель летальности – 0,6.

«На сегодня на стационарном лечении находится 1 571 больной, 2 573 - на амбулаторном. То есть лечение получают уже более четырех тысяч больных. За последнюю неделю - с 29 июля по 4 августа 2021 года зарегистрировано 1 824 случая COVID-19, за предыдущую - 1 411 случаев, то есть отмечается рост в 1,2 раза», - добавил спикер.

Главный врач области пояснил, что сейчас болезнь КВИ переносится пациентами тяжелее. Возраст заболевших омолодился. Порядка 40% находящихся в инфекционных стационарах и получающих амбулаторно лечение – это люди моложе 40 лет. Есть и заболевшие дети. На сегодня 16 из них находятся в инфекционных стационарах области, один ребенок в тяжелом состоянии продолжает находиться на ИВЛ. Много заболевших среди беременных.

«Сейчас в стационары у нас порой попадают целыми семьями! Начиная от бабушек и дедушек и заканчивая детьми. Отсюда и большая заполняемость… На систему здравоохранения вообще сейчас идет колоссальная нагрузка, при этом стоит отметить, что мы среди немногих регионов, кто не останавливает плановую экстренную медицинскую помощь. Однако в случае еще большего количества поступлений в стационары, некоторые из них будут закрываться для оказания помощи больным КВИ. Ведь система здравоохранения нашей области, как и всей республики, не резиновая. Она не может бесконечно заполняться пациентами. Если население не прекратит несерьезно относиться к мерам профилактики, то количество заражений, несмотря на все принимаемые меры, будет увеличиваться, и может случится так, что вся плановая экстренная помощь будет прекращена», - пояснил главный врач.

Выходом из сложившейся ситуации спикер видит соблюдение карантинных мер жителями региона и вакцинацию.

В целом в область с февраля текущего года поступило всего 495669 доз вакцин (Спутник V – 399670, Qaz Vak – 10999, Hayat Vax–61000, Сorona Vak- 24000). «Всего в регионе подлежит вакцинации 411 тысяч человек. С февраля текущего года первым компонентом привито 222300 человек (54,1% от подлежащего населения), вторым – 160413 человек», - пояснил Н. Сыздыков.

В медорганизациях области на сегодняшний день остался первый компонент вакцин, а это 75906 доз: Спутник V – 73775 доз, Qaz Vak- 2068 доз, Сorona Vak – 63 доз, а также второй компонент в количестве 37597 доз вакцин Спутник V (31112), Hayat Vax (1824), Qaz Vak (2828) и Сorona Vak (1833).

Всего в области действует 140 прививочных пунктов и 120 мобильных бригад. На вакцинацию задействованы также 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Корголжынском и Целиноградском районах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Научные проекты музеев обсудили в Акмолинской области
1,5 миллиона тенге среди вакцинированной молодежи разыграют в Нур-Султане
Популярное
1 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
2 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
3 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
4 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
5 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
6 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Читайте также
1,5 миллиона тенге среди вакцинированной молодежи разыграют в Нур-Султане
Кого поражает дельта-штамм в первую очередь
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив