Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана больше всех выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Так, заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, при этом уровень тестирования самый высокий по стране и составляет более 10 тыс. тестов в сутки», - сказала Ажар Гиният.
Министр добавила, что темпы вакцинации и ревакцинации населения снизились в 1,5 раза и в четыре раза соответственно.
«В городе Алматы заболеваемость SARS-CoV2, увеличилась в восемь раз. Уровень тестирования восстанавливается и увеличился в 3,5 раза с января текущего года. Темпы вакцинации и ревакцинации также снизились в 1,6 и в три раза соответственно. В Карагандинской области заболеваемость увеличилась в девять раз, а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в три и в 3,5 раза соответственно», - отметила Ажар Гиният.
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