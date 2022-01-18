+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният

18 Января 2022 09:45
Поделиться:
Заболеваемость КВИ в Нур-Султане выросла в 32 раза - Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана больше всех выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседении Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана

«Более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Так, заболеваемость в Нур-Султане выросла в 32 раза, при этом уровень тестирования самый высокий по стране и составляет более 10 тыс. тестов в сутки», - сказала Ажар Гиният.

Министр добавила, что темпы вакцинации и ревакцинации населения снизились в 1,5 раза и в четыре раза соответственно.

«В городе Алматы заболеваемость SARS-CoV2, увеличилась в восемь раз. Уровень тестирования восстанавливается и увеличился в 3,5 раза с января текущего года. Темпы вакцинации и ревакцинации также снизились в 1,6 и в три раза соответственно. В Карагандинской области заболеваемость увеличилась в девять раз, а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в три и в 3,5 раза соответственно», - отметила Ажар Гиният.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
На Тенгизе резко выросла заболеваемость COVID-19
Сколько тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом выявляется в Казахстане
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
В Казахстане снизился уровень летальности коронавируса
За пределами «красной зоны» только один регион Казахстана
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив