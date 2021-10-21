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    14:25, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ в Костанайской области выросла на 8,4%

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Одна из причин - низкая активность населения в вакцинации. Об этом сообщил аким региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня с участием Архимеда Мухамбетова состоялось очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

    «Рассмотрели работу мониторинговых групп. Мониторинговыми группами с 1 сентября текущего года проведено 2 661 рейдовых мероприятий, выявлено 122 нарушения карантинных мер. К сожалению, отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Только за последнюю неделю (с 13 по 19 октября – 735 случаев) по сравнению с предыдущей (с 6 по 12 октября – 678 случаев) заболеваемость выросла на 8,4%, - сообщил в своём Instagram глава региона. — В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 39%. На лечении находятся 643 человека, тогда как, например, на 1 октября было 600 человек, рост - на 7,2%».

    Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуаций глава региона связывает с с низкими показателями вакцинации населения.

    «На данный момент вакцинацию первым компонентом прошли 324,3 тысячи человек, или 64,2% населения, из них вторым компонентом вакцинировано 300,6 человек, или 59,5%»,- добавил А. Мухамбетов.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе также повысилось число беременных заражённых КВИ. Врач рассказал о мерах профилактики для беременных в период пандемии.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 октября, Костанайская область находится в «красной» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество Минздрав РК
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