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    11:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ в Костанайской области снизилась до минимума

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 3 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,005%. Два человека обследованы по самообращению, 1 - с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных», - сообщили в облштабе.

    Зафиксированы двое заболевших в Костанайском районе и один в Мендыкаринском.

    «Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 8 марта 2022 года зарегистрировано 53 455 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 035. С 1 февраля 2021 года вакцинирован первым компонентом 358 231 человек, вторым компонентом - 342 920», - добавили в информштабе.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область
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