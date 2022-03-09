Заболеваемость КВИ в Костанайской области снизилась до минимума

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«8 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 3 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,005%. Два человека обследованы по самообращению, 1 - с профилактической целью. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных», - сообщили в облштабе.

Зафиксированы двое заболевших в Костанайском районе и один в Мендыкаринском.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 8 марта 2022 года зарегистрировано 53 455 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 035. С 1 февраля 2021 года вакцинирован первым компонентом 358 231 человек, вторым компонентом - 342 920», - добавили в информштабе.