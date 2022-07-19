19 Июля 2022 17:51

Заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 3,2 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании междуведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 министр здравоохранения РК Ажар Гиният информировала об эпидемиологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«В РК за последнюю неделю зарегистрировано 8 тыс. 156 случаев КВИ и по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 3,2 раза – с 2 тыс. 558 до 8 тыс. 156», - сообщила министр.

При этом 78 % заболевших приходится на города Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Алматинскую область, где регистрируется более 500 случаев КВИ за неделю.

«При анализе статуса вакцинации заболевших установлено, что 89 % – это лица невакцинированные или прошедшие вакцинацию и ревакцинацию более шести месяцев назад», - отметила глава МЗ РК.

А. Гиният информировала, что в связи с подъемом заболеваемости КВИ проведена подготовительная работа с руководителями УЗ и медицинских организаций регионов, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам.

Занятость инфекционных коек по республике составляет – 30 %, реанимационных – 5 %.

Министр здравоохранения озвучила рекомендации управлениям здравоохранения в части обеспечения готовности и предупреждения распространения КВИ. Так, УЗ регионов необходимо усилить работу фильтр-кабинетов; взять на особый контроль распределение потоков пациентов в часы пик посещений организаций ПМСП; провести мониторинг во всех организациях ПМСП по чек листам готовности.

Стоит отметить, что охват вакцинацией первым компонентом от общего населения составил 56,6 %, вторым компонентом – 55,1 %.

Ревакцинацию получили 4,8 млн человек, или 67,9 % от подлежащего населения.

«Во исполнении поручения Главы государства на расширенном заседании Правительства и учитывая, что более 80% больных это невакцинированные лица регионам необходимо активизировать кампанию ревакцинации населения», - подчеркнула А. Гиният.