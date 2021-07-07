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    14:10, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ в Алматы выросла почти в два раза

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла в 1,7 раза. За последние сутки зарегистрировано 299 случаев КВИ, суточный прирост составил 0,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 7 июля всего в городе зарегистрировано 76 407 случаев коронавирусной инфекции, из них 59 660 случаев с симптомами и 16 747 – без симптомов, 2 013 случаев неуточненной пневмонии. За 6 июля зарегистрировано 299 случаев коронавирусной инфекции, из них 259 случаев с симптомами и 40 - без симптомов.

    Суточный прирост – 0,3%. Репродуктивное число – 1,353.

    На 7 июля в Алматы вакцину получили 534 199 человек, в том числе 5 240 полицейских, 29 501 педагог, 34 229 медиков. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 87 134 человека (16,3%). ДСЭК города призывает горожан пожилого возраста активнее вакцинироваться, так как это обезопасит организм от заболевания КВИ, вызывающей тяжелые последствия. Кроме того, необходимо вакцинироваться горожанам с хроническими заболеваниями ввиду того, что инфекция провоцирует и обостряет состояние человека.

    На сегодняшний день в городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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