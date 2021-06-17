Заболеваемость КВИ в Алматы снизилась в июне в два раза
Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, он подчеркнул, что при этом заболеваемость никуда не делась, за прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 112 новых случаев заражения КВИ.
Жандарбек Бекшин отметил, что на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки важнейшей задачей остается вакцинация населения. Он также напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.
«С 12 июня Алматы находится в «зеленой» зоне. С начала месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 2 раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%», - сообщил Жандарбек Бекшин.
Он напомнил, что с начала эпидемии в городе Алматы зарегистрировано 71 820 случаев КВИ, с начала текущего года - более 53 тысяч случаев.
«Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней - с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам «зеленой» зоны», - пояснил главный санврач Алматы.
Жандарбек Бекшин добавил, что в настоящее время подготовлено новое постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы, которое вступит в силу с 19 июня. Согласно новому документу будет определен ряд послаблений для бизнеса.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.