Заболеваемость КВИ в Алматы снизилась в июне в два раза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В июне заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась в два раза. Об этом сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, он подчеркнул, что при этом заболеваемость никуда не делась, за прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 112 новых случаев заражения КВИ.

Жандарбек Бекшин отметил, что на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки важнейшей задачей остается вакцинация населения. Он также напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.

«С 12 июня Алматы находится в «зеленой» зоне. С начала месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в 2 раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%», - сообщил Жандарбек Бекшин.

Он напомнил, что с начала эпидемии в городе Алматы зарегистрировано 71 820 случаев КВИ, с начала текущего года - более 53 тысяч случаев.

«Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней - с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам «зеленой» зоны», - пояснил главный санврач Алматы.

Жандарбек Бекшин добавил, что в настоящее время подготовлено новое постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы, которое вступит в силу с 19 июня. Согласно новому документу будет определен ряд послаблений для бизнеса.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.