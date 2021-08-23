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Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться

23 Августа 2021 20:24
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Заболеваемость КВИ в Алматы не снижается – горожан просят срочно вакцинироваться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы, на прошлой неделе регистрация КВИ возросла с 10,5 тысячи до 10,9 тысячи случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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При этом отмечен рост удельного веса симптомных больных, который за последнюю неделю составил 94,2%.

На сегодняшний день в ковидных стационарах находятся 6 602 человека, из них 182 ребенка. Порядка 300 пациентов находятся в крайне тяжелой форме, еще 464 в реанимациях, 2 511 в тяжелой форме переносят инфекцию.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди активных групп населения в возрасте 20-39 лет - 33,5%, 40-59 лет - 25,2%, 60 лет и старше – 23,1%. Остальные 18% - дети и подростки.

Среди факторов, влияющих на заражаемость коронавирусом, остаются контакты с родственниками, друзьями и по месту работы. На сегодня в пятерку основных мест Алматы по заражаемости КВИ входят объекты торговли – 32%, контакты в семьях – 16%, общественный транспорт – 17,1%, рынки – 13%.

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений меньше не становится. Некоторые жители Алматы, игнорируя все требования, устраивают различные торжества и проводят массовые мероприятия. Тем самым горожане подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье близких.

Особое внимание необходимо уделить самоизоляции больных, находящихся на амбулаторном лечении. 143 030 зараженных находятся под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра. 13 769 из них – в состоянии легкой и средней степени тяжести, 534 – бессимптомные. При этом 8 735 больных – взрослое население, старше 60 лет - 2 952 человека, 2 616 – дети.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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