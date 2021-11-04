РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:29, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась. Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди школьников, обучающихся в традиционном формате, зарегистрировано 15 028 случаев, в том числе среди контактных выявлено – 1 317 больных, на которых приходится до 8,7% от общего числа заболевших школьников», - сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании Правительства.

    За последние две недели октября заболеваемость среди школьников снизилась в 1,3 раза.

    «Вместе с тем, в Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской областях отмечается рост заболеваемости до 1,4 раза. В очагах установлено 159 тысяч контактных, из них у 0,8% выявлен положительный результат», - проинформировал первый вице-министр.

    Ранее в Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!