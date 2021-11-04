Заболеваемость КВИ среди школьников снизилась в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась. Об этом сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди школьников, обучающихся в традиционном формате, зарегистрировано 15 028 случаев, в том числе среди контактных выявлено – 1 317 больных, на которых приходится до 8,7% от общего числа заболевших школьников», - сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании Правительства.

За последние две недели октября заболеваемость среди школьников снизилась в 1,3 раза.

«Вместе с тем, в Павлодарской, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской областях отмечается рост заболеваемости до 1,4 раза. В очагах установлено 159 тысяч контактных, из них у 0,8% выявлен положительный результат», - проинформировал первый вице-министр.

Ранее в Минздраве рассказали об эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу.