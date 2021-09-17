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    15:27, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ среди привитых практически не регистрируется в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодня в Кокшетау первым компонентом вакцины против КВИ привито 65803 человека, что составляет 55,9% от общего числа подлежащего вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вакцинация - это единственный способ остановить пандемию. И именно она является наилучшей альтернативой с доказанной эффективностью в борьбе с COVID-19. По словам главного государственного санитарного врача города Кокшетау Каната Искакова, только при охвате вакцинацией взрослого населения страны более 60% будет достигнут коллективный иммунитет, что позволит снять все ограничительные меры.

    «В феврале начата кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. Всего по городу Кокшетау подготовлено 14 прививочных пунктов, которые задействованы в проведении вакцинации. На 16 сентября в городе первым компонентом привито 65803 человека, что составляет 55,9% от общего числа подлежащего населения (117 631 человек)», - отметил спикер.

    Охват вакцинацией группы риска в областном центре составил в среднем более 85%, среди медработников - 100%, педагогов - 86%, полицейских - 100%, госслужащих - 100%, контингента и сотрудники МСУ - 90%.

    «На сегодняшний день заболеваемость среди указанных контингентов практически не регистрируется», - резюмировал К. Искаков.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
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