Заболеваемость КВИ среди непривитых находится на очень высоком уровне в столице - Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и прежде, заболеванию COVID-19 подвержены лица всех возрастов, особенно взрослое население. У нас в городе заболеваемость среди взрослого населения составляет 79,7%», - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге.

Было отмечено, что из общего числа заболевших 27,8% приходится на возраст 40-59 лет, 20,3% приходится на возрастную группу 30-39 лет и 20% на возрастную группу 18-29 лет, в 11,5% случаев болеют лица старше 60 лет.

«Далее идут дети до 14 лет, которые составляют в общей заболеваемости 22,9%. Несмотря на проводимую с 1 февраля текущего года вакцинацию заболеваемость непривитых находится на очень высоком уровне и составляет 97% среди всех заболевших», - добавила Сархат Бейсенова.