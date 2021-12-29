Заболеваемость КВИ среди непривитых находится на очень высоком уровне в столице - Сархат Бейсенова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как и прежде, заболеванию COVID-19 подвержены лица всех возрастов, особенно взрослое население. У нас в городе заболеваемость среди взрослого населения составляет 79,7%», - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге.
Было отмечено, что из общего числа заболевших 27,8% приходится на возраст 40-59 лет, 20,3% приходится на возрастную группу 30-39 лет и 20% на возрастную группу 18-29 лет, в 11,5% случаев болеют лица старше 60 лет.
«Далее идут дети до 14 лет, которые составляют в общей заболеваемости 22,9%. Несмотря на проводимую с 1 февраля текущего года вакцинацию заболеваемость непривитых находится на очень высоком уровне и составляет 97% среди всех заболевших», - добавила Сархат Бейсенова.
- Циркулирует ли «дельта плюс» штамм коронавируса в столице
- Учитывая угрозу штамма «омикрон», пересмотреть отношение к вакцинации призвали столичных жителей
- Сколько человек прошло ревакцинацию в столице
- Какая категория жителей Нур-Султана получила больше всего прививок Pfizer
- Разрешены ли общешкольные новогодние утренники в Нур-Султане
- Можно ли в столице проводить новогодние корпоративы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана