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Заболеваемость КВИ среди медиков и полицейских снизилась в семь раз в Кокшетау

7 Ноября 2021 16:16
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Заболеваемость КВИ среди медиков и полицейских снизилась в семь раз в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В каких объемах вакцина Pfizer поступит в Акмолинскую область, пока не известно. Однако в городе Кокшетау уже началась масштабная подготовка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на брифинге, главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков отметил, что всего по городу Кокшетау для проведения вакцинации против COVID-19 функционируют 12 прививочных пунктов. На 5 ноября первым компонентом вакцин против КВИ привито 70928 человек, что составляет 58,1% от общего числа подлежащего населения. Вторым компонентом привито 64 434 человек, это 90,8% от получивших первый компонент, а от общего количества подлежащего населения - 52,8%.

В целом, охват вакцинацией группы риска составил по Кокшетау более 98%. Среди медработников привилось 100%, педагогов - 99,5%, полицейских - 100%, госслужащих - 100%, контингент и сотрудники МСУ - 92%. Заболеваемость среди медицинских работников и полицейских снизилась в семь и более раз.

«С 8 по 14 ноября в РК собираются ввезти 4 млн доз вакцины Pfizer. На сегодняшний день проводятся мероприятия по закупу вакцины, шприцов и растворителя. Проводится работа и по закупу оборудования, потому как для вакцины Pfizer нужен специальный режим - это минус 60-90 градусов. Пока разбивки по регионам еще нет. Вакцинация детей будет проводиться как в поликлиниках, так и в самих школах. Но хочу еще раз подчеркнуть, что вакцинация идет только с информированного согласия родителей. В случае отсутствия такового, никаких манипуляций с детьми произведено не будет», - добавил К. Искаков.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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