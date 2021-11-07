Заболеваемость КВИ среди медиков и полицейских снизилась в семь раз в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В каких объемах вакцина Pfizer поступит в Акмолинскую область, пока не известно. Однако в городе Кокшетау уже началась масштабная подготовка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на брифинге, главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков отметил, что всего по городу Кокшетау для проведения вакцинации против COVID-19 функционируют 12 прививочных пунктов. На 5 ноября первым компонентом вакцин против КВИ привито 70928 человек, что составляет 58,1% от общего числа подлежащего населения. Вторым компонентом привито 64 434 человек, это 90,8% от получивших первый компонент, а от общего количества подлежащего населения - 52,8%.

В целом, охват вакцинацией группы риска составил по Кокшетау более 98%. Среди медработников привилось 100%, педагогов - 99,5%, полицейских - 100%, госслужащих - 100%, контингент и сотрудники МСУ - 92%. Заболеваемость среди медицинских работников и полицейских снизилась в семь и более раз.

«С 8 по 14 ноября в РК собираются ввезти 4 млн доз вакцины Pfizer. На сегодняшний день проводятся мероприятия по закупу вакцины, шприцов и растворителя. Проводится работа и по закупу оборудования, потому как для вакцины Pfizer нужен специальный режим - это минус 60-90 градусов. Пока разбивки по регионам еще нет. Вакцинация детей будет проводиться как в поликлиниках, так и в самих школах. Но хочу еще раз подчеркнуть, что вакцинация идет только с информированного согласия родителей. В случае отсутствия такового, никаких манипуляций с детьми произведено не будет», - добавил К. Искаков.