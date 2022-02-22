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Заболеваемость КВИ снизилась в Актюбинской области

22 Февраля 2022 09:35
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Заболеваемость КВИ снизилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За прошедшую неделю в Актюбинской области регистрируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией почти в 3 раза. Об эпидемиологической ситуации с КВИ в регионе рассказали представители управления здравоохранения и департамента санэпиднадзора в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошедшую неделю в регионе выявлен 101 случай коронавирусной инфекции. Снижение заболеваемости за неделю составило 2,99 раза по сравнению с предыдущей неделей. За сутки 20 февраля выявлено 9 случаев КВИ, в том числе 7 случаев среди взрослых, 1 случай среди детей до 14 лет, 1 случай среди подростков. Репродуктивное число составило 0,460 при республиканском показателе 0,598», - говорит заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтар Сербаев.

Несмотря на «зеленую» зону он рекомендовал продолжать применять профилактические меры, ношение масок, проветривание помещений и применять вакцинацию, которая является единственным проверенным методом профилактики.

По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Бекболата Избасарова, на лечении в инфекционных стационарах находятся 136 актюбинцев, 17 из них — в отделении реанимации, двое подключены к аппаратам ИВЛ, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 7 пациентов. Под наблюдение медиков взято 18 детей, 12 беременных женщин, из них 4 беременные на стационарном лечении. Среди госпитализированных с коронавирусом актюбинцев нет прошедших ревакцинацию.

На сегодняшний день вакцинировано более 379 тысяч человек, что составляет 71% от подлежащего вакцинации населения, ревакцинировалось свыше 88 тысяч жителей области. Препаратом «Pfizer» привито больше 14 тысяч – это 9 217 подростков, 4 192 кормящие женщины и 821 беременная.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Актюбинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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