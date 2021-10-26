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    09:14, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость КВИ снизилась в 4,5 раза за последние два месяца - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным министра, в Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 11%.

    «На сегодняшний день в «зеленой» зоне находится восемь регионов: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и пять регионов – в «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В «красной» зоне остаются четыре региона - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщил во время заседания Правительства Алексей Цой.

    Репродуктивное число составляет 0,96.

    «В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, а летальность в 4,8 раза», - проинформировал А. Цой.


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