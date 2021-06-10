Заболеваемость КВИ  развивается по оптимистичному сценарию  - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, республика перешла из «желтой» зоны в «зеленую», заболеваемость согласно прогнозу развивается по оптимистичному сценарию (до 1260 случаев в сутки)», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Министр добавил, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства.

Ранее сообщалось, сколько казахстанцев привилось от КВИ.

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 3,6 млн доз вакцины, из них 1-компонентом привито 2 371 178 человек, что составляет 24% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 264 247 человека», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.



