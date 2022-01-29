Заболеваемость КВИ растет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусом растет в Актюбинской области. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 479 случаев КВИ. Об этом рассказали на брифинге в РСК представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки по области зарегистрировано 479 подтвержденных случаев КВИ. 285 человек находятся в инфекционных стационарах, в реанимационных отделениях - 17 пациентов, на ИВЛ - три пациента, 11 человек на неинвазивной исскуственной вентиляции легких, 500 детей находятся под наблюдением, 29 детей - на стационарном лечении. У всех детей состояние средней степени тяжести. 263 беременных с КВИ находятся под наблюдением, 42 беременные - на стационарном лечении. Всего на амбулаторном лечении находятся 5839 человек», - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По словам руководителя ДСЭК Райхан Койшановой, больше всего заболевших выявлено среди возрастного контингента 30-39 лет - 1250 случаев, в возрасте 50-59 лет - 1040 человек, в возрасте 40-49 лет - 986 случаев. А вот в возрасте 60-65 лет - 762 случая.

«В 2021 году среди детей до 14 лет зарегистрирован 3851 случай, в том числе 462 случая среди детей до года. В 2022 году выявлено 785 случаев среди детей до 14 лет, в том числе 183 случая среди детей до года», - говорит Р. Койшанова.

Также она сообщила, что срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на седьмые сутки карантин завершается. Если ПЦР-тест не сдан на седьмые сутки, то карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи теста.

Как известно, с 13 января Актюбинская область находится в «красной зоне».



