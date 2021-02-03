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    16:50, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом выросла в январе - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Республика Казахстан находится в зоне умеренного риска или в «желтой» зоне. В целом, по республике с ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в января. В сравнении с декабрем заболеваемость выросла в 1,4 раза», - сообщил вице-министр здравоохранения, главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на онлайн-брифинга в СЦК.

    Он добавил, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионах принимаются усиленные карантинные меры.

    Отметим, что в РК на 3 февраля зарегистрировано 190359 случаев с положительным результатом COVID-19 и 48005 случаев с КВИ минус. Выздоровели более 171 тысяч больных с положительным результатом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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