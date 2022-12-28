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Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане

28 Декабря 2022, 10:56
Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,3 раза. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировала А. Есмагамбетова, при определении генетической характеристики вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в Казахстане в ноябре текущего года установлена циркуляция варианта «омикрон», из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия - «цербер», в 99,5% - другие варианты штамма «омикрон». Вариант Цербер в настоящее время выявлен в более 65 странах мира и не отличается от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

«В Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости в 2,3 раза. В сутки регистрируется до 300 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-», - сообщила Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 12 августа Республика Казахстан и все регионы находятся в «зеленой» зоне, однако показатель R выше единицы отмечается в 13 регионах страны, за исключением Жетисуской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции», - сказала главный санитарный врач РК.


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