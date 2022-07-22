22 Июля 2022 14:47

Заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Куляим Биржанова.

«За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла в 3,2 раза с 2558 до 8156 случаев», - сказала Куляим Биржанова.

По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% от последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

Ранее сообщалось, что на 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (–13 893+ и 133 КВИ-). Из них в стационарах находится 1 206 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 820 пациентов.