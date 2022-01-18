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Заболеваемость коронавирусом выросла в 20 раз в Казахстане

18 Января 2022 17:52
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Заболеваемость коронавирусом выросла в 20 раз в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц в Казахстане выросла в 20 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что только за последние сутки зарегистрировано 9 700 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз.

«Такого суточного числа заболеваний не регистрировалось за весь период пандемии. Вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. Лидерами по уровню заболеваемости являются города Нур-Султан, Алматы, Карагандинская и Атырауская области», - сказал Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в СЦК.

Если в конце декабря в стационарах получало лечение меньше трех тысяч человек, то сегодня это более семи тысяч.

«Количество пациентов, получающих лечение на уровне поликлиник, также увеличилось в 4,8 раза. Только по городу Нур-Султан число лиц, получающих лечение в стационарах, выросло с 200 человек до 1000, то есть в пять раз. Данная ситуация приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра пояснил, в связи с чем ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Казахстане.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Омикрон  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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