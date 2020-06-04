Заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза за прошлую неделю – глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об увеличении количества больных коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, к сожалению, рост в том числе и симптомных пациентов с признаками острой респираторной инфекции. В 2,5 раза увеличилось за прошлую неделю. Рост среди бессимптомных лиц, которые мы проводим с профилактическими обследованиями, на 5%», - сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.

По его словам, увеличилась на 35% выявляемость среди контактных лиц.

«Это подтверждает то, что контакты являются основной причиной передачи инфекции. Поэтому, важно нашим гражданам четко понимать – чем чаще мы общаемся, тем высока доля передачи, интенсивность передачи. Чем тщательнее соблюдаем мы социальную дистанцию, гигиену, меры безопасности, тем более мы защищены и в нормальной жизни, повседневной, и на работе, и дома, и в общественной жизни», - отметил министр.

Сегодня Е. Биртанов привел статистику больных Covid-19. Как рассказал глава Минздрава, на сегодняшний день зарегистрировано свыше 12 тысяч больных, из них подавляющее большинство – 77% - переносят болезнь с легким бессимптомным течением.



