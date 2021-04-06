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    09:26, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом выросла на 30% в марте - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане на 6 апреля зарегистрировано 256 837 больных с положительным результатам COVID-19, и 50 839 случаев КВИ минус. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в «красной» зоне находятся семь регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская области. При этом города Алматы, Нур-Султан в «красной» зоне находятся на протяжении 28 дней, ЗКО - 20 дней, Атырауская область - последних двух недель, Актюбинская и Алматинская - последнюю неделю, Актюбинская - сутки. В «желтой» зоне - два региона - Шымкент и Карагандинская область. Остальные 8 регионов расположены в «зеленой» зоне», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    «Хочу отметить, что в марте по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30%. Так, зарегистрировано до 1800 случаев в сутки», - сообщил министр.

    По данным главы Минздрава, за пять дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, а в сутки регистрируется до 2 тысяч больных.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная Минздрав РК
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