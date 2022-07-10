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Заболеваемость коронавирусом в России растет вторую неделю подряд
10 Июля 2022 18:30

Заболеваемость коронавирусом в России растет вторую неделю подряд

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе впервые с февраля превысило количество выздоровевших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

П о данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с 4 по 10 июля в стране зарегистрировали 22 452 случая заражения - на 7,5% больше, чем за предыдущие семь дней. Заболеваемость коронавирусом растет вторую неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции достиг 1,17 - максимальной отметки за четыре месяца.

Выздоровели при этом 20 872 человека, что на 5,9% меньше показателя предшествующего аналогичного периода. Доля вылечившихся при этом остается на отметке 96,9%.

Впервые за долгое время в России выросло число госпитализированных с коронавирусом за семь дней: если на прошлой неделе в больницы доставили 7 341 человека, то на этой - 7 629 (прирост на 3,9%).

Вместе с тем смертность из-за коронавируса в стране продолжает падать: с 4 по 10 июля штаб сообщил о 320 летальных исходах против 371 за предыдущие семь дней (снижение на 13,7%). Показатель летальности по-прежнему держится на уровне 2,07%.


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