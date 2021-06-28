Заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане выросла за последнюю неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Нур-Султане рассказала главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19 остается неблагополучной, город продолжает находиться в «красной зоне». С 11 июня наблюдается рост регистрации случаев в городе, за последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620 случаев, соответственно недельный интенсивный показатель увеличился в 2,8 раза», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она отметила, что уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65%. Недельный интенсивный показатель заболеваемости составил – 298,2. Репродуктивное число – 1,315.

По данным главного санврача Нур-Султана, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 45 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 63 968 случаев.