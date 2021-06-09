Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15% за неделю – ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – За прошедшую неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила снижение заболеваемости коронавирусом на 15%. По данным организации, именно на столько процентов снизилось количество заражений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

Согласно бюллетеню, публикуемому на сайте ВОЗ, на предыдущей неделе в мире были зарегистрированы более трех миллионов случаев заболевания (3 016 005) и свыше 73 тысяч смертей от вируса. По данным ВОЗ, количество смертей также снизилось на 8%.

Самое высокое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдалось в Юго-Восточной Азии – на 31%, а также в Европе – 17%. В то же самое время число новых случаев выросло в Африке на 25%.

Северная и Южная Америка остаются лидерами по количеству зарегистрированных случаев – 1,1 миллиона за прошедшую неделю. На втором месте - Юго-Восточная Азия с более чем одним миллионом новых случаев. Индия оказалась на третьем месте по количеству новых заразившихся – более 914 тысяч.

ВОЗ также отмечает, что по состоянию на 7 июня 2021 года в мире было сделано 2,09 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции.



