Заболеваемость коронавирусом в Казахстане стремительно растет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в стране рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане стремительно распространяется вариант «омикрон». Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной зоне». Показатели, характеризирующие эпидситуцию в стране, также подтверждают распространение варианта «омикрон»», - сказала Ажар Гиният.

Министр также привела статистические данные.

«Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число в 2,1 раза», - уточнила Ажар Гиният.

Он добавила, что суточный объем тестирования на заболнваемость увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки.



