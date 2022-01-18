Заболеваемость коронавирусом в Казахстане стремительно растет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в стране рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане стремительно распространяется вариант «омикрон». Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной зоне». Показатели, характеризирующие эпидситуцию в стране, также подтверждают распространение варианта «омикрон»», - сказала Ажар Гиният.
Министр также привела статистические данные.
«Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число в 2,1 раза», - уточнила Ажар Гиният.
Он добавила, что суточный объем тестирования на заболнваемость увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки.
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