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    09:19, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась в 2,4 раза - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане по коронавирусу рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минздрава, Казахстан и его 10 регионов находятся в «зеленой» зоне по эпидситуации. Четыре региона – в «желтой» зоне (Карагандинская, Костанайская, Акмолинская и город Нур-Султан). В «красной» зоне остаются 2 региона (Павлодарская и Северо-Казахстанская области). Репродуктивное число составляет – 0,93.

    «В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 2,4 раза, количество больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных – в 1,8 раза. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных – 25%», - сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Правительства.

    Как добавил министр, в мире зарегистрировано более 258 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 400 тыс. случаев. Умерло более 5,0 млн. человек.

    В Европейском регионе ВОЗ продолжается рост заболеваемости.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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