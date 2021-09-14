Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась на 35%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 224 млн случаев коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,6 млн человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Он отметил, что по данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 26 странах отмечается рост заболеваемости, за последние 7 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Венгрии, где за неделю заболеваемость выросла более, чем на 100%. В Украине, Польше и Молдове – от 60% до 80%, Австрии, Германии и Беларуси – от 30% о 50%, Черногории, Армении и Израиле от 8% до 20%.

«Снижение прироста заболеваемости отмечается в Испании – 60%, во Франции на 40%, в Грузии – на 39%, Азербайджане – 16%, Италии 13%, Швейцарии 12%, России на 9%. В Казахстане прирост заболеваемости за последние две недели снизился на 35%», – заключил министр.

