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    17:55, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом уменьшилась в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе сократилась заболеваемость коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня городская инфекционная больница поставлена в резерв, а пациенты проходят лечение во фтизиопульмонологическом центре.

    За сутки было зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Половина из них - симптомные случаи. В городе Актобе пять пациентов, в Мартокском районе - один пациент обратились за помощью врача.

    По информации пресс-службы областного Департамента санитарно-эпидемиологической службы, в регионе зарегистрировано 11 522 случая заболевания, 96% заболевших выздоровели.

    Более 2 тыс. человек находятся на домашнем карантине. А в инфекционных стационарах проходят лечение 188 человек.

    «В связи с уменьшением числа заболеваний сократилось и число стационаров. В районах сокращаются койко-места. В самом городе Актобе принимает заболевших КВИ только фтизиопульмонологический центр. А инфекционный стационар находится в резерве», - отметил заместитель начальника областного Департамента здравоохранения Бекболат Избасаров.

    Кроме того, переболевшие коронавирусом пациенты прошли амбулаторную и стационарную реабилитацию. 1500 человек поправили свое здоровье.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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