Заболеваемость коронавирусом уменьшилась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе сократилась заболеваемость коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня городская инфекционная больница поставлена в резерв, а пациенты проходят лечение во фтизиопульмонологическом центре.

За сутки было зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Половина из них - симптомные случаи. В городе Актобе пять пациентов, в Мартокском районе - один пациент обратились за помощью врача.

По информации пресс-службы областного Департамента санитарно-эпидемиологической службы, в регионе зарегистрировано 11 522 случая заболевания, 96% заболевших выздоровели.

Более 2 тыс. человек находятся на домашнем карантине. А в инфекционных стационарах проходят лечение 188 человек.

«В связи с уменьшением числа заболеваний сократилось и число стационаров. В районах сокращаются койко-места. В самом городе Актобе принимает заболевших КВИ только фтизиопульмонологический центр. А инфекционный стационар находится в резерве», - отметил заместитель начальника областного Департамента здравоохранения Бекболат Избасаров.

Кроме того, переболевшие коронавирусом пациенты прошли амбулаторную и стационарную реабилитацию. 1500 человек поправили свое здоровье.



