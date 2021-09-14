Заболеваемость коронавирусом стабильно снижается - главный санврач Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки в Костанайской области выявлено 156 случаев коронавируса (145 с симптомами). Заболеваемость коронавирусной инфекции среди населения области за последние две недели стабильно снижается. Коэффициент RT с 29 августа ниже единицы», - сообщил во время онлайн-брифинга в СЦК главный санврач Костанайской области.

Он отметил, что снижению заболеваемости способствуют проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе огромное значение имеет проводимая вакцинация населения.

«Среди основных групп риска – медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур провакцинировано более 95% от числа подлежащих.

Следующим контингентом, представляющим высокую эпидемиологическую опасность, являются работники сферы обслуживания, которые контактируют с большим количеством людей, подвергаются высокому риску заражения. Также, в случае заболевания они представляют угрозу для остального населения. Основная масса заболевших лиц - 97%, являются не привитыми», - проинформировал Ермуханбет Даулетбаев.

Напомним, с момента пандемии в Костанайской области выявлено 31 492 случаев COVID-19. На данный момент в 21 стационаре получают лечение 607 человек, загруженность коек составляет 34%.