РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:26, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Заболеваемость коронавирусом стабильно снижается - главный санврач Костанайской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки в Костанайской области выявлено 156 случаев коронавируса (145 с симптомами). Заболеваемость коронавирусной инфекции среди населения области за последние две недели стабильно снижается. Коэффициент RT с 29 августа ниже единицы», - сообщил во время онлайн-брифинга в СЦК главный санврач Костанайской области.

    Он отметил, что снижению заболеваемости способствуют проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе огромное значение имеет проводимая вакцинация населения.

    «Среди основных групп риска – медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур провакцинировано более 95% от числа подлежащих.

    Следующим контингентом, представляющим высокую эпидемиологическую опасность, являются работники сферы обслуживания, которые контактируют с большим количеством людей, подвергаются высокому риску заражения. Также, в случае заболевания они представляют угрозу для остального населения. Основная масса заболевших лиц - 97%, являются не привитыми», - проинформировал Ермуханбет Даулетбаев.

    Напомним, с момента пандемии в Костанайской области выявлено 31 492 случаев COVID-19. На данный момент в 21 стационаре получают лечение 607 человек, загруженность коек составляет 34%.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!