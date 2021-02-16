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Заболеваемость коронавирусом снизилась в Бельгии и Нидерландах

Автор:  
Арнур Рахимбеков
16 Февраля 2021, 17:20
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Бельгии и Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Нидерландах было зарегистрировано 2875 положительных тестов на коронавирус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данный показатель значительно ниже среднего показателя в 3469 случаев, который был зарегистрирован в Нидерландах неделю назад.

Распространение вируса в домах престарелых продолжает снижаться: за последние 14 суток 509 учреждений сообщили о вспышках инфекции среди персонала и пожилых жителей. Две недели назад этот показатель составил 577 учреждений.

Национальный институт здравоохранения Нидерландов RIVM сообщил, что в настоящее время использовано 783606 доз вакцины, что эквивалентно 4,57% населения.

В соседней Бельгии с 6 по 12 февраля в среднем в сутки регистрировалось 1809,4 случаев инфицирования COVID-19, что на 20% меньше показателей неделей ранее.

За последние две недели показатель заражаемости в Бельгии снизился на 9%, что составило 247,8 случаев заражения на 100 000 жителей.

В общей сложности 366 558 жителей Бельгии (3,98% населения) получили первую дозу вакцин, из них 190 324 человека получили свою вторую дозу.


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