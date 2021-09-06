Заболеваемость коронавирусом снизилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 5 сентября зарегистрировано 1 085 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1050 случаев с симптомами и 35 случаев без симптомов.

«Выписано всего 156 человек, поступило – 273. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 4 435 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 388. На ИВЛ – 56, на не инвазивной ИВЛ – 150, High flow занято – 192 аппаратов», - отметили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 8 640 пациента, с симптомами – 8 382, с легкой и средней степенью, без симптомов – 258.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 2 212 человек, вторым компонентом – 2 763 человек.

На 5 сентября вакцинировано первым компонентом 887 096 человека, вторым компонентом 761 313 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения. 5 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 839 097 человек, вторым компонентом провакцинировано 5 662 697 человек.