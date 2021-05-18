Заболеваемость коронавирусом снижается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости и постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации. Так, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость снизилась на 20%», - заявил глава Минздрава Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Ранее сообщалось , что в «красной» зоне находятся шесть регионов - Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Атырауская области.

В «желтой» зоне находятся пять регионов - Актюбинская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская области, город Шымкент.

По данным Минздрава, в Казахстане на 18 мая зарегистрировано 362 030 больных с положительным результатом COVID-19, и 54 153 случая КВИ минус.



