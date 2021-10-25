Заболеваемость коронавирусом растет в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 230 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре 131, Экибастузе - 25, в городе Аксу – 23, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной. Зарегистрировано 50408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения, 54,7 % заболеваемости приходится на Павлодар», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

За сутки в регионе зарегистрировано 230 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре 131, Экибастузе - 25, в городе Аксу - 23. По данным эпидемиологов, в регионе наблюдается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 18 по 24 октября в области зарегистрировано 1400 заболевших, за предыдущие дни с 11 по 17 октября – 1114 случаев COVID-19. Вирусологические лаборатории Павлодарской области за последние сутки провели 1327 ПЦР-исследований.

«Нестабильность эпидситуации и рост заболеваемости, по мнению эпидемиологов, обусловлены наступлением эпидсезона по ОРВИ и гриппу, понижением температуры воздуха, ухудшением погодных условий, а также настороженностью населения к симптомам простуды, увеличением обращений за медицинской помощью», - объяснили в ДСЭК.