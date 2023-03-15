Заболеваемость корью резко возросла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала марта зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 17 - это дети в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за последние два года по городу лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи не было. Однако миграционный фактор (передвижение населения из других стран, выезд казахстанцев в другие страны) повлиял на эпидемиологическую ситуацию в городе.

«Заболеваемость регистрируется в основном среди детей, непривитых против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации и медицинским противопоказаниям, не достижения прививочного возраста 12-15 месяцев. Из лабораторно подтвержденных случаев 44,4% заболевших отмечают контакт с больным корью, а также нахождение в инкубационном периоде за пределами Республики Казахстан. В структуре заболевших 44,4% составляют неорганизованные дети, в 22,2% организованные дети посещающие детские дошкольные учреждения, 22,2% – учащиеся школ, в 5,6% – дети, посещающие образовательные центры», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Специалистами службы совместно с медицинскими организациями во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия. Установлено всего 813 контактных лиц, в том числе 477 взрослых и 333 ребенка до 14 лет и три подростка. Не вакцинировались против кори ранее по возрасту 63 контактных, из них по эпидемиологическим показаниям экстренно вакцинировано 23 человек в возрасте до 30 лет. Остальные контактные не подлежали экстренной вакцинации по медицинским противопоказаниям, истечения 72 часов от момента контакта с больным корью и не подлежавшие по возрасту лица старше 30 лет. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, проведены разъяснительная работа о мерах профилактики кори.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.

Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Больной человек заразен в продромальном периоде, особенно за два дня до появления сыпи на коже и остается источником инфекции для окружающих не привитых лиц до 10 дней после появления сыпи.

Ранее алматинцев предупредили об опасности заражения корью.

Кроме того, в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.



